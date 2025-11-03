Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, Kasım ayında kira sözleşmelerine uygulanacak artış oranı da belirlenmiş oldu. Açıklanan verilere göre Kasım 2025 döneminde kira artış oranı yüzde 37,15 olarak açıklandı.

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınarak hesaplanan kira artış oranı, 3 Kasım 2025 Cuma günü TÜİK tarafından duyuruldu. Hem konut hem de işyeri kiralarında Kasım ayı için uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 37,15 seviyesinde sabitlendi.

Geçtiğimiz ay, yani Ekim 2025 döneminde kira artış oranı yüzde 38,36 olarak açıklanmıştı. Bu verilerle birlikte kira artış oranında bir önceki aya göre düşüş yaşandı.

Eylül Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK’in paylaştığı Eylül ayı enflasyon raporuna göre aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, kira zam tavanının hesaplanmasında belirleyici rol oynadı.

Yeni oran, Kasım ayında kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar ve mülk sahipleri için referans niteliği taşıyor. Kira artış oranı, sözleşmelerde TÜFE’nin on iki aylık ortalamasına göre hesaplanarak uygulanıyor.

Kasım 2025 itibarıyla hem konut hem de işyeri kira artışlarında geçerli olacak tavan oranı yüzde 37,15 düzeyinde olacak.