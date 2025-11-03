Pazartesi, Kasım 3, 2025

Son Dakika

3 Kasım Pazartesi Döviz Piyasası: Dolar Yükselişte 36 dakika ago
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkındaki 3. Duruşma Tamamlandı 57 dakika ago
Leyla ile Mecnun’un Çekildiği Ev 125 Milyon TL’ye Satışa Çıktı 1 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu 2 saat ago
TÜİK Ekim Enflasyon Rakamlarını Duyurdu: Yıllık Oran Yüzde 32,87 2 saat ago
Kış Lastiği Zorunluluğu Bu Yıl Erken Başlıyor 3 saat ago
İslam Memiş’ten Altın Yatırımcılarına Kasım Uyarısı 3 saat ago
Türkiye, 5. İstanbul Uluslararası Su Forumu’na Ev Sahipliği Yapacak 19 saat ago
FIFA Serisi Sona Erdi: EA, FIFA 23 Sunucularını Kalıcı Olarak Kapatttı 19 saat ago
Eski Tip Ehliyetler Artık Geçersiz: Yenileme Ücreti 7 Bin 438 Liraya Yükseldi 19 saat ago

Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Kasım ayında konut ve iş yeri kiraları için uygulanacak kira artış oranı TÜİK verilerine göre yüzde 37,15 olarak belirlendi.
Özge Tekeli
2 saat önce
0 0
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, Kasım ayında kira sözleşmelerine uygulanacak artış oranı da belirlenmiş oldu. Açıklanan verilere göre Kasım 2025 döneminde kira artış oranı yüzde 37,15 olarak açıklandı.

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) esas alınarak hesaplanan kira artış oranı, 3 Kasım 2025 Cuma günü TÜİK tarafından duyuruldu. Hem konut hem de işyeri kiralarında Kasım ayı için uygulanabilecek azami zam oranı yüzde 37,15 seviyesinde sabitlendi.

Geçtiğimiz ay, yani Ekim 2025 döneminde kira artış oranı yüzde 38,36 olarak açıklanmıştı. Bu verilerle birlikte kira artış oranında bir önceki aya göre düşüş yaşandı.

Eylül Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK’in paylaştığı Eylül ayı enflasyon raporuna göre aylık enflasyon yüzde 2,55, yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti. Bu oranlar, kira zam tavanının hesaplanmasında belirleyici rol oynadı.

Yeni oran, Kasım ayında kira sözleşmelerini yenileyecek kiracılar ve mülk sahipleri için referans niteliği taşıyor. Kira artış oranı, sözleşmelerde TÜFE’nin on iki aylık ortalamasına göre hesaplanarak uygulanıyor.

Kasım 2025 itibarıyla hem konut hem de işyeri kira artışlarında geçerli olacak tavan oranı yüzde 37,15 düzeyinde olacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX