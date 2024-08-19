Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) son günlerde çeşitli sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde yer alan katılma payı iddialarına açıklama yaptı. GİB’in açıklamasında mükelleflerin online uygulamalardan ücretsiz olarak yararlanmaya devam edeceği ifade edildi. Vergi ve vergi sorgulama, beyanname gönderme gibi tüm taleplerde herhangi bir ücret ödenmeyecek. GİB’in açıklamasında böyle bir planlamanın olmadığı da ifade edildi.

Katılma Payı Düzenlemesi Farklı

Katılma payı düzenlemesinin farklı algılandığını da ifade eden GİB, “Mükelleflerin ücretsiz olarak almakta olduğu ‘vergi borcu yoktur’ yazılarından da ücret alınacağı, mükelleflerin ve mali müşavirlerin kendilerine ya da hizmet verdikleri mükelleflere yönelik Dijital ve İnternet vergi daireleri ile Elektronik Beyanname Uygulaması gibi elektronik uygulamalar üzerinden yaptıkları sorgulama, doğrulama ve diğer işlemler için ücret alınacağı iddia edilmekte olup, bu iddiaların tamamı asılsız ve gerçek dışıdır.” ifadelerine yer verildi.

“25 Kuruşluk Katılım Payı Alınacak”

Yeni Vergi Usul Kanunu için getirilecek mevzuatta sadece belirli işlem ve şartlar dahilinde katılım payı alınacağı ifade edildi. Buna göre kullanıcıların üçüncü kişilerle paylaşılabileceği bilgiler için yapacağı sorgulamalarda sorgu başına ücret ödenmesi öngörülüyor. Bu kapsamda 25 kuruştan az olmamak üzere katılım payı alınması planlanıyor. Henüz resmiyet kazanmamış bu düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte artık üçüncü kişiler ile paylaşılacak bilgilerde ücret ödenmesine yönelik altyapı hazırlanacak.