Kira Artış Oranları Belli Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2025’e ilişkin enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamların ardından konut ve işyerlerinde uygulanacak kira artış oranı da netleşti.

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında aylık yüzde 2,04 oranında arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 32,95 olarak hesaplandı. Bu veriler doğrultusunda kira sözleşmelerine uygulanacak tavan zam oranı yüzde 39,62 oldu.

Kira Artışında Yeni Dönem

Bilindiği üzere 2022 Temmuz ayından 2024 Temmuz’una kadar konut kiralarında artış oranı en fazla yüzde 25 ile sınırlandırılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından bu düzenleme sona erdirilmiş, yeniden TÜFE’ye endeksli artış sistemine geçilmişti. Böylece son bir yıldır kira zamları enflasyon oranları üzerinden belirleniyor.

Ağustos ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte eylül ayında yapılacak konut ve işyeri kira artışlarında uygulanacak oran da kesinleşmiş oldu.