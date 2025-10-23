Koç Holding, Balıkesir’deki Altın Madeni Ruhsatını Devretti

Koç Holding, madencilik alanındaki iştiraki Demir Export A.Ş. aracılığıyla yürüttüğü Balıkesir Sarıalan Altın İşletmesi Projesi’nin ruhsatını CVK Maden’e devretti. Söz konusu devir işlemi 18,5 milyon euro (yaklaşık 900 milyon TL) bedelle gerçekleştirildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan bilgilere göre CVK Maden, Sarıalan Altın İşletmesi Projesi ruhsat sahasını genişletme planları kapsamında Demir Export A.Ş. ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşma kapsamında ruhsat devri bedelinin iki yıl içinde taksitler halinde ödeneceği belirtildi.

Üretimden Gelir Payı Alınacak

Devir anlaşmasıyla birlikte, maden sahasından elde edilecek üretimin yüzde 3’ü, Net Smelter Return (NSR) yöntemiyle Demir Export’a aktarılacak. Bu uygulama, Koç Holding’in satış sonrasında da gelir paylaşımına devam etmesini sağlayacak.

Balıkesir’deki Sarıalan sahasında yapılan sondaj ve araştırmalarda yaklaşık 70 bin ons altın ve 468 bin ons gümüş rezervi bulunduğu tahmin ediliyor.