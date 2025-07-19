Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Başvuruları Başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarına ilişkin yeni bir yapılandırma düzenlemesini yürürlüğe koydu. Yapılan açıklamaya göre ödeme güçlüğü yaşayan bireylerin finansal yükünü hafifletmek amacıyla, mevcut veya gecikmeye düşmüş borçlar 48 aya kadar vadelendirilebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen yeni yapılandırma faiz oranı da kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre yeniden yapılandırma işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranı yüzde 3,11 olacak. Böylece borçlular, yüksek faizli kısa vadeli ödemeler yerine, daha uzun vade ve daha düşük taksit tutarlarıyla borçlarını geri ödeyebilecek.

TCMB tarafından örneklenen hesaplamada 250 bin TL tutarındaki kredi kartı borcunun, mevcut durumda yüzde 4,75 faiz oranı ve 12 ay vade ile aylık yaklaşık 30 bin TL ödeme gerektirdiği, yapılandırma sonrasında ise faiz oranının yüzde 3,11’e düşmesi ve vadenin 48 aya uzatılmasıyla aylık taksit tutarının 11 bin 800 TL seviyesine gerilediği ifade edildi.

Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen kişilerin, borçlarının bulunduğu bankalara doğrudan başvuru yapmaları gerekiyor. Düzenlemenin yalnızca ödenmemiş ve gecikmeye düşmüş borçları kapsadığı, amaçlanan temel hedefin ise bireylerin ödeme planlarını sürdürülebilir hale getirmek olduğu belirtildi.

Merkez Bankası, “Herkes İçin Ekonomi” adlı mikro sitesinde yayımladığı “Yapılandırma Nedir?” başlıklı yeni bilgilendirme videosuyla, kredi kartı borcu yapılandırma sürecine dair tüm detayları vatandaşların erişimine sundu.