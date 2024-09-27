Türkiye’de kredi kartları ve krediler için yapılandırma imkanı getirildi. 60 aya varan vadeler ile borçlandırma yapabilecek kişilerin yapılandırma kapsamında borçları yüzde 3,11 üzerinden hesaplanacak. Milyonlarca kreid ve kredi kartı borcu bulunan vatandaş ise kredi kartı borcu yapılandırma hesaplamalarına başladı. Peki, 50 bin TL’lik kredi kartı borcu yapılandırma hesaplaması…

İşte Örnek Kredi Kartı Borcu Yapılandırma Hesaplaması

Borçlar için yüzde 3,11 üzerinden yapılandırma yapılacak. 50 bin TL borcu olan bir kişi 12 aylık taksitlendirme yaptığında toplam geri ödeme 14 bin TL olacak. Aylık taksit tutarı ise 5 bin 340 TL olacak. 50 bin TL’yi 60 aya vade ile ödemek isteyenler için ise geri ödenecek toplam tutar 133.686,90 TL olacak ve aylık taksit tutarı da 2.228,12 TL olacak.

Kredi kartındaki borcu yapılandıracak kişiler, varsa kredi kartındaki diğer limitleri kullanabilecek. 100 bin TL limiti olan ve 50 bin TL’sini yapılandıran bir kişi kredi kartının 50 bin TL’lik limitin kullanmaya devam edebilecek.