KYK Yurt Ücretlerinde Yüzde 40 Artış: 2025-2026 Başvuruları Başladı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı için KYK yurt başvuruları açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan başvurular 2 Eylül’de başladı ve 6 Eylül’e kadar devam edecek. Başvurularla birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konular arasında yurt ücretleri yer alıyor.

Bakan Osman Aşkın Bak, Yurt Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada öğrencilerin üniversitelerine en yakın yurtlara yerleştirildiğini belirtti. Yeni dönemde yurt ücretleri geçen yıla göre ortalama yüzde 40 artış gösterdi. Bakanlık tarafından paylaşılan ücret tarifesi odaların tipine göre değişiklik gösteriyor.

2025-2026 döneminde yurt ücretleri şu şekilde belirlendi: 750 TL, 850 TL, 850 TL, 1050 TL, 1150 TL ve 1250 TL. Geçen yıl ise bu ücretler 517,50 TL’den başlayarak 855 TL’ye kadar yükseliyordu. Ücret farkının, yeni ve eski yurtların fiziki koşullarındaki farklılıklardan kaynaklandığı ifade edildi.

Türkiye genelinde KYK yurtları yaklaşık 1 milyon yatak kapasitesine sahip. Öğrenciler başvurularını 6 Eylül tarihine kadar tamamlayabilecek.