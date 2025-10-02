LPG’ye Gece Yarısı Zammı! İşte 2 Ekim 2025 Akaryakıt Fiyatları

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren yeni fiyat artışı belli oldu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2 Ekim 2025 Perşembe gününden itibaren LPG litre fiyatına 1,18 TL zam yapılacak. Son artışla birlikte LPG fiyatları 28 TL seviyesine yaklaşacak.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanmalar akaryakıt tarifelerini etkilemeye devam ediyor. Güncel fiyatlar kentlere göre şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 53,29 TL

Motorin: 54,48 TL

LPG: 26,51 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 53,13 TL

Motorin: 54,35 TL

LPG: 25,88 TL

Ankara

Benzin: 54,13 TL

Motorin: 55,48 TL

LPG: 26,40 TL

İzmir

Benzin: 54,46 TL

Motorin: 55,81 TL

LPG: 26,33 TL

Son aylarda petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatları sürekli değişiyor. Uzmanlar, döviz kurlarındaki hareketliliğin önümüzdeki günlerde akaryakıt üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirtiyor.