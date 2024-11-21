Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince (Marmarabirlik) tarafından yapılan açıklamaya göre, ortaklar, 2-15 Kasım’da teslim ettikleri ürün bedelinin yarısına karşılık paylarına düşen miktarı Ziraat Bankası ATM’lerinden çekebilecek.

1 Milyar 250 Milyon Liralım Alım Yapıldı

Kampanyanın başladığı ekim ayından bu yana 1 milyar 250 milyon liralık alım yapan Marmarabirlik tarafından ortaklara yapılan ödemeler ikinci dilimle 437 milyon liraya ulaşacak.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu yıl ağaç başına düşen verimliliğin geçen senenin iki katından fazla olduğunu bildirdi. Bu sene 60 bin ton ürün alacaklarını belirten Asa, “Şu anda arz talep dengesine baktığımızda, özellikle yağlık zeytinin iklim koşulları, kuraklık sebebiyle artmış olması, sofralık üretiminin azalacağını, önümüzdeki yıl sofralık zeytinde yine yok yılı olacağını gösteriyor.” ifadesini kullandı.