Mart ayı enflasyonu açıklanma tarihi!

Türkiye İstatistik Kurumu her ay düzenli olarak bir önceki ayın enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulunurken, temmuz ayının ilk günlerine kadar duyurulacak olan enflasyon verileri ile birlikte milyonlarca memurun ve emeklinin maaşının hangi oranda zamlanacağı netlik kazanacak.

Emekliler ve memurlar enflasyon verilerine dair yapılacak açıklamaları yakından takip ederken, mart ayı enflasyon rakamlarının hangi tarihte açıklanacağı da nisan ayı öncesinde merak edilen konular arasında yer alıyor.

Mart Enflasyonu Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10’da duyuracak. TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından üç aylık enflasyon verisi üzerinden emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin hesaplamalar gerçekleştirilecek.