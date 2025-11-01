Pazar, Kasım 2, 2025

Merkez Bankası, Dövizden TL’ye Dönüşüm Desteğini 6 Ay Uzattı

Merkez Bankası, ihracatçıların döviz gelirlerini TL’ye dönüştürmesini teşvik eden desteği 30 Nisan 2026’ya kadar uzattığını duyurdu.
Özge Tekeli
10 saat önce
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçı firmaların yurt dışı kaynaklı döviz gelirlerini Türk lirasına çevirmelerini teşvik eden uygulamanın süresini uzattı. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile dövizden TL’ye dönüşümde sağlanan yüzde 3 oranındaki destek, 31 Ekim 2025 tarihinden 30 Nisan 2026’ya kadar devam edecek.

TCMB tarafından yapılan düzenleme, “Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” başlığıyla yürürlüğe girdi. Böylece, ihracatçılara sağlanan dönüşüm desteği 6 ay daha uzatılmış oldu.

İhracatçılardan Gelen Talep Sonuç Verdi

Kararın alınmasında, ihracatçıların süre uzatımı yönündeki talepleri etkili oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), firmaların döviz gelirlerini TL’ye çevirmeye devam edebilmesi için desteğin sürdürülmesini istemişti. TİM yetkilileri, uzatma kararının sektör açısından önem taşıdığını belirterek, uygulamanın devamının ihracatçılar için olumlu bir adım olacağını ifade etti.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de daha önce yaptığı açıklamada, mevcut desteğin sürdürülmesini beklediklerini dile getirmişti. Gültepe, ihracatçıların küresel piyasalarda çeşitli zorluklarla karşılaştığı bir dönemde sürenin uzatılmasının firmalar açısından destekleyici olacağını vurgulamıştı.

Uzatma kararıyla birlikte, döviz gelirlerinin TL’ye dönüşümünü destekleyen mekanizma 2026 yılının ilk yarısına kadar yürürlükte kalacak.

