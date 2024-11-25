21 Kasım’da açıklanan Merkez Bankası faiz kararı, mevduat yatırımlarına olan ilgiyi artırdı. Politika faizindeki indirim beklentileriyle birlikte, bankaların mevduat faiz oranlarında yeni rekorlar kaydedildi. Özellikle 1 milyon TL’nin 32 günlük vadeli getirisi, %53’e kadar ulaşarak yatırımcılara yüksek kazanç fırsatı sundu.

Alternatif Bank’ın %53 faiz oranıyla başı çektiği listede, ING Bank ve Türkiye Finans %52 oranlarıyla dikkat çekti. TEB, %52 oranıyla 40.918 TL net kazanç sunarken, daha düşük oranlarda faiz sağlayan bankalar sıralamada yer aldı.

“Son Vagon” Uyarısı

Ekonomist Muhammet Bayram, yüksek faiz oranlarının uzun süre devam etmeyebileceğini vurgulayarak, “Yüksek faiz trenine binmek için son vagon” yorumunu yaptı. Bayram, faiz oranlarının ocak ayından itibaren düşüş trendine girebileceğini belirterek şunları söyledi: “Yatırımcılar, dövizden çıkarak mevduata yönelmeli. Dövizin getirisi enflasyonun altında kaldı. Şu an mevduatta yüksek faiz getirisi elde etmek için en uygun dönem olabilir.”

Merkez Bankası’nın güvercin açıklamalar içeren karar metni sonrası, politika faizlerinde düşüş sinyalleri alındı. Bu durum, borsa yatırımcılarını da harekete geçirerek bankacılık hisselerinde yükselişe neden oldu.

Mevduat faiz oranları için ise belirleyici olan, Merkez Bankası’nın politika faizindeki bir sonraki adımı olacak. Yatırımcılar, kısa vadeli getirilerle yüksek faiz avantajını değerlendirmek için fırsatları takip ediyor.

İşte 1 Milyon TL’nin Getirisi

1 milyon TL yatırımı için 32 günlük vadede bankalar tarafından sunulan en güncel faiz oranları ve getiriler: