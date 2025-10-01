Merkez Bankası Kredi Kartı Faizlerinde İndirime Gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında yeni bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre faiz oranları 25 baz puan düşürüldü.

Alınan kararla birlikte kredi kartlarında akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi. Düzenleme 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

POS Komisyon Oranlarında Değişiklik

Merkez Bankası, kredi ve banka kartları ile yapılan işlemler için uygulanan POS komisyonlarında da değişiklik yaptı. Daha önce yüzde 3,56 seviyesinde olan oran, yeni düzenlemeyle kart türlerine göre ayrı ayrı belirlendi. Kredi kartı işlemlerinde mevcut oran korunurken, banka kartlarında azami POS komisyon oranı yüzde 1,04 olarak tespit edildi.

Üye iş yerlerinin bloke yöntemiyle çalışması halinde uygulanan 40 günlük azami bloke süresi de yeniden düzenlendi. Banka kartlarında bloke süresi 15 gün olarak belirlendi.

Yeni Uygulama Kasım Ayında Devreye Girecek

Banka kartlarına yönelik yeni oranlar, ön ödemeli kartlar ile hesaptan hesaba yapılan iş yeri ödemelerini de kapsayacak. Söz konusu düzenleme 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.