Çarşamba, Ekim 1, 2025

Son Dakika

Tekstil Firması EGM Giyim Konkordato İlan Etti 15 dakika ago
Disney Plus Aylık Abonelik Ücretlerine Zam Geldi 24 dakika ago
Merkez Bankası Kredi Kartı Faizlerinde İndirime Gitti 36 dakika ago
Emekli Promosyonlarında Yarış Kızıştı: Bankalar Ödemeleri Artırdı 1 saat ago
Akaryakıt Fiyatları Zamlanıyor: Yarından İtibaren Pompaya Yansıyacak 2 saat ago
248 Gün Sonra Mahkeme Kararı Çıktı: Ayşe Barım Tahliye Edildi 2 saat ago
“Mehmed: Fetihler Sultanı” Dizisine 4 Yeni İsim Katıldı 3 saat ago
2025-2026 Şeker Pancarı Alım Fiyatı Belli Oldu 3 saat ago
İstanbul’da Eylül Enflasyonu Yükseldi: Eğitim ve Konut Harcamaları Zirvede 4 saat ago
Mbappe’den Arda Güler’e Övgü Dolu Sözler 5 saat ago

Merkez Bankası Kredi Kartı Faizlerinde İndirime Gitti

Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını 25 baz puan indirirken banka kartlarına yönelik yeni POS komisyon düzenlemesi açıkladı.
Özge Tekeli
36 dakika önce
0 0
Merkez Bankası Kredi Kartı Faizlerinde İndirime Gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarında yeni bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğe göre faiz oranları 25 baz puan düşürüldü.

Alınan kararla birlikte kredi kartlarında akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e çekildi. Düzenleme 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girdi.

POS Komisyon Oranlarında Değişiklik

Merkez Bankası, kredi ve banka kartları ile yapılan işlemler için uygulanan POS komisyonlarında da değişiklik yaptı. Daha önce yüzde 3,56 seviyesinde olan oran, yeni düzenlemeyle kart türlerine göre ayrı ayrı belirlendi. Kredi kartı işlemlerinde mevcut oran korunurken, banka kartlarında azami POS komisyon oranı yüzde 1,04 olarak tespit edildi.

Üye iş yerlerinin bloke yöntemiyle çalışması halinde uygulanan 40 günlük azami bloke süresi de yeniden düzenlendi. Banka kartlarında bloke süresi 15 gün olarak belirlendi.

Yeni Uygulama Kasım Ayında Devreye Girecek

Banka kartlarına yönelik yeni oranlar, ön ödemeli kartlar ile hesaptan hesaba yapılan iş yeri ödemelerini de kapsayacak. Söz konusu düzenleme 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX