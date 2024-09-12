Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz politikasında yüksek seviyelere ulaşılması, mevduat faizlerinin de yüksek seviyelere çıkmasına neden oldu. Bankaların parası olanlar için uyguladığı mevduat faizlerinde yeni güncellemeler ile birlikte yüzde 53 seviyeleri test edilmeye başlandı. Yaşanan bu durum sonrasında ise 1 milyon liranın aylık getirisinin ne kadar olduğu da ortaya çıktı.

En Yüksek Mevduat Faizi Veren Banka

Güncellenen son rakamların ardından en çok mevduat faizi veren banka Alternatif Bank oldu. Yüzde 53 oranındaki faizi ile liste başında yer alan Alternatif Bank’a aynı faiz oranları ile TEB ve ING Bank takip etti.

İşte Banka Banka 1 Milyon Liranın Getirisi