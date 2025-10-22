Motorin Fiyatlarına İndirim Geldi: 22 Ekim 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki gerileme, akaryakıt pompa fiyatlarına yansıdı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenlemeyle motorin fiyatlarında 98 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı birçok ilde 53 liranın altına geriledi.

Son haftalarda döviz kuru ve ham petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da değişimlere neden olmuştu. 8 Ekim’de yapılan indirimin ardından, 22 Ekim itibarıyla bir kez daha fiyat güncellemesine gidildi.

Motorine 98 Kuruşluk İndirim

Yeni düzenlemeyle motorinin litre fiyatında 98 kuruşluk indirim gerçekleşti. Bu indirimle birlikte İstanbul’da motorin fiyatı 52 lira seviyelerine düştü. Benzin fiyatlarında ise bazı bölgelerde 10 kuruş civarında sınırlı artış görüldü.

22 Ekim 2025 Akaryakıt Fiyatları

Benzin Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası): 52,16 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 51,99 TL

Ankara: 53,04 TL

İzmir: 53,34 TL

Motorin Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası): 52,28 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 52,15 TL

Ankara: 53,31 TL

İzmir: 53,61 TL

LPG Fiyatları

İstanbul (Avrupa Yakası): 28,23 TL

İstanbul (Anadolu Yakası): 27,24 TL

Ankara: 28,14 TL

İzmir: 27,93 TL

Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 62,32 dolar seviyesinden işlem görüyor. Fiyatlardaki bu düşüşün, önümüzdeki günlerde akaryakıt maliyetlerinde de etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.