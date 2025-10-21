Salı, Ekim 21, 2025

Brent petrol fiyatlarındaki düşüş, motorin ve benzinde gece yarısından itibaren indirim beklentisini gündeme taşıdı.
Özge Tekeli
44 dakika önce

Motorin ve Benzine Gece Yarısı İndirimi Geliyor: Akaryakıt Fiyatları Düşüyor

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Analistlerin değerlendirmelerine göre kısa vadede pompa fiyatlarında indirim gerçekleşebilir.

Finans uzmanları, Brent petrolün varil fiyatının 60–73 dolar aralığında seyrettiğini belirtirken, satış baskısının fiyatları düşürme eğiliminde olduğunu aktardı. Petrol fiyatlarındaki bu gerileme ve içerideki döviz kuru dengesi, motorin ve benzine yansıyacak indirimleri gündeme getirdi.

Sektör kaynakları, motorin litre fiyatında gece yarısından itibaren ortalama 98 kuruşluk bir düşüş beklediklerini açıkladı. Analistler, benzin fiyatlarında da sınırlı bir indirim olabileceğini belirtiyor.

Bölgesel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul (Avrupa Yakası)

  • Benzin: 52,18 TL

  • Motorin: 53,27 TL

  • LPG: 27,71 TL

Ankara

  • Benzin: 53,03 TL

  • Motorin: 54,29 TL

  • LPG: 26,40 TL

İzmir

  • Benzin: 53,35 TL

  • Motorin: 54,61 TL

  • LPG: 27,53 TL

