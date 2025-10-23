Motorine Cuma Gece Yarısından İtibaren Büyük Zam Geliyor

Akaryakıt fiyatlarında önemli bir zam ihtimali gündeme geldi. Uzmanlar ve sektör yetkilileri, motorin fiyatlarında cuma gece yarısından itibaren ciddi bir yükseliş beklediklerini açıkladı.

Ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin bazı Rus petrol şirketleri ve iştiraklerini yaptırım listesine eklemesinin uluslararası piyasaları etkilediğini belirtti. Aydilek, bu durumun motorin fiyatlarını hızla artırdığına dikkat çekti ve bayilerin stoklarını düşük fiyat üzerinden tamamlamak için yoğun çaba gösterdiğini aktardı. Fiyatların gerilememesi durumunda artışın litre başına yaklaşık 2 TL olacağı ifade edildi.

Mevcut akaryakıt fiyatları ise 23 Ekim 2025 itibarıyla şu şekilde:

Benzin:

İstanbul (Anadolu): 52,15 TL/L

İstanbul (Avrupa): 52,30 TL/L

İzmir: 53,50 TL/L

Ankara: 53,16 TL/L

Motorin: