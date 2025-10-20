Pazartesi, Ekim 20, 2025

Son Dakika

Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar 14 dakika ago
Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi 38 dakika ago
Kadınlar Zorunlu Askere Gidecek mi? 1 saat ago
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Toplanıyor 1 saat ago
“Ülker Abla” Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu 1 saat ago
Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Yakın Arkadaşı Son Durumu Paylaştı 2 saat ago
Süper Lig’de Şampiyonluk Oranları Güncellendi: Gözler Dört Büyüklerde 2 saat ago
Beşiktaş Taraftarına Konyaspor Deplasmanı İçin Bilet Satışı Başladı 3 saat ago
Avrupa’da Kış Saati Uygulaması Başlıyor 3 saat ago
Nihat Kahveci’den Szymanski İçin Devre Arası Ayrılık Sinyali 4 saat ago

Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi

Koç Holding hisseleri, Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk’un ifadeye çağrılmasıyla gün içinde dalgalı bir seyir izledi ve kısa süreli bir düşüşün ardından toparlandı.
Özge Tekeli
38 dakika önce
0 0
Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi

Koç Holding hisseleri, Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadeye çağrılmasının ardından gün içinde dalgalı bir seyir izledi.

Sabah saatlerinde gündeme gelen gözaltı haberi, borsada Koç Holding hisselerinde hızlı bir düşüşe yol açtı. Hisseler, haberin hemen ardından 4,5 puan değer kaybederek 147,6 TL seviyelerine geriledi.

Öğle saatlerine doğru Tomruk’un ifadesini tamamlayarak ayrılmasıyla birlikte Koç Holding hisseleri toparlanma sürecine girdi. Hisseler, kayıplarını telafi ederek 154,5 TL seviyelerine yükseldi ve günün ilerleyen saatlerinde yüzde 1,80 değer kazanımı kaydetti.

Murat Tomruk, kariyerine 1988 yılında KoçSistem’de başlayan ve farklı görevlerde ilerleyen bir yöneticidir. ABD’de Computer Engineering eğitimi alan Tomruk, University of Pennsylvania’da yüksek lisansını tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi MBA programını bitirdi. 2020 yılından bu yana Divan Grubu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Divan Otelleri, 1956 yılında kurulmuş ve Türkiye’nin önde gelen otel, restoran, pastane ve rezidans zincirlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Günümüzde Koç Holding çatısı altında yer alan Divan Grubu hem yurtiçinde hem de yurtdışında otelcilik sektöründe güçlü bir marka konumundadır.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX