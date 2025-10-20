Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi

Koç Holding hisseleri, Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadeye çağrılmasının ardından gün içinde dalgalı bir seyir izledi.

Sabah saatlerinde gündeme gelen gözaltı haberi, borsada Koç Holding hisselerinde hızlı bir düşüşe yol açtı. Hisseler, haberin hemen ardından 4,5 puan değer kaybederek 147,6 TL seviyelerine geriledi.

Öğle saatlerine doğru Tomruk’un ifadesini tamamlayarak ayrılmasıyla birlikte Koç Holding hisseleri toparlanma sürecine girdi. Hisseler, kayıplarını telafi ederek 154,5 TL seviyelerine yükseldi ve günün ilerleyen saatlerinde yüzde 1,80 değer kazanımı kaydetti.

Murat Tomruk, kariyerine 1988 yılında KoçSistem’de başlayan ve farklı görevlerde ilerleyen bir yöneticidir. ABD’de Computer Engineering eğitimi alan Tomruk, University of Pennsylvania’da yüksek lisansını tamamladıktan sonra Koç Üniversitesi MBA programını bitirdi. 2020 yılından bu yana Divan Grubu Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Divan Otelleri, 1956 yılında kurulmuş ve Türkiye’nin önde gelen otel, restoran, pastane ve rezidans zincirlerinden biri olarak faaliyet göstermektedir. Günümüzde Koç Holding çatısı altında yer alan Divan Grubu hem yurtiçinde hem de yurtdışında otelcilik sektöründe güçlü bir marka konumundadır.