Türkiye’de otomobillerde üst düzey güvenlik önlemlerinin bulunmasını zorunlu hale getiren yeni yönetmelik, 31 Ağustos 2024 sonrası devreye girecek. Yeni özellikler nedeniyle sıfır araç fiyatları zorunlu olarak yükseltilecek. Bu tarihe kadar ise stokları bitirmek isteyen şirketler, cazip kampanyalar ve yüzde 20’ye varan indirimler sunuyor. 31 Ağustos sonrasında ise şartlar tamamen değişecek.

Otomobil Piyasasında Genel Güvenlik Yönetmeliği Geliyor

Avrupa bölgesinde uzun yıllardan beri uygulanan Genel Güvenlik Yönetmeliği 2024 itibariyle Türkiye’de yürürlükte olacak. 31 Ağustos itibariyle başlayacak yeni yönetmelikte araçlarda opsiyonel olarak yer alan genel güvenlik özelliklerinin zorunlu olarak yer almasını öngörüyor. Buna göre bundan sonra satılacak tüm araçlarda geri görüş kamerası, park sensörü, hız sabitleyici, sürücü yorgunluk algılama sistemi, ani frenleme sistemi, kaza önleyici çarpışma sensörleri, kör nokta uyarı gibi özelliklerin olması gerekecek.

Fiyatlar Artacak

Bu özelliklerin tüm araçlara eklenmeye başlanmasıyla birlikte araçlardaki fiyatlar yukarı yönlü hareket edecek. Sıfır araçlarda indirimin sona ereceği 31 Ağustos sonrasında artış başlayacak. Bu durum ikinci el sektörün de olumsuz etkileyecek.