Petrol Fiyatları Geriledi: Kuzey Irak İhracatı ve OPEC+ Kararı Piyasayı Baskıladı

Küresel petrol piyasalarında haftanın ilk işlem gününde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. Kuzey Irak’tan Türkiye üzerinden yapılan petrol sevkiyatının yeniden başlaması ve OPEC+ grubunun kasım ayında üretimi artıracağı beklentisi fiyatlarda baskı oluşturdu.

Brent tipi ham petrolün vadeli işlemleri sabah saatlerinde yüzde 0,57 gerileyerek 69,73 dolara düştü. ABD Batı Teksas (WTI) petrolü ise yüzde 0,7 değer kaybıyla 65,29 dolardan işlem gördü. Böylece geçen hafta elde edilen kazanımların önemli bir bölümü geri verildi.

Analistlere göre Brent için kısa vadede 69,63 ve 68,92 dolar seviyeleri destek konumunda bulunurken; 70,43 – 70,77 dolar aralığı ise direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Kuzey Irak Boru Hattı Tekrar Açıldı

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi, uzun süredir kapalı olan Ceyhan hattı üzerinden yeniden ihracata başladı. İlk etapta günlük 180-190 bin varil petrol sevk edilirken, hacmin kısa süre içinde 230 bin varile yükselmesi hedefleniyor. ABD’nin de bu sürece destek verdiği belirtiliyor.

OPEC+ Kasım İçin Üretim Artışı Sinyali Verdi

Petrol ihracatçısı ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, kasım toplantısında günlük en az 137 bin varillik üretim artışına onay vermesi bekleniyor. Ancak mevcut üretimin, belirlenen hedefin 500 bin varil altında seyrettiği de vurgulanıyor. Uzmanlara göre örgüt, fiyatların yükselişi karşısında pazar payını korumayı amaçlıyor.

Jeopolitik Riskler Gündemdeki Yerini Koruyor

Arz yönlü gelişmeler fiyatları aşağı çekerken, jeopolitik gerilimler piyasaların yukarı hareket potansiyelini canlı tutuyor. Geçtiğimiz hafta Ukrayna’nın Rus enerji tesislerini hedef alan saldırıları Brent ve WTI fiyatlarında yüzde 4’ü aşan artışa yol açmıştı. Ayrıca Birleşmiş Milletler’in İran’ın nükleer faaliyetleri nedeniyle yaptırımları yeniden devreye sokması, bölgedeki tansiyonu daha da artırıyor.