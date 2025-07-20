Pick-up Araçlarda ÖTV Zammı Yürürlüğe Girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen yeni kanunla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında önemli değişiklikler yapıldı. Kanunla birlikte, özellikle otomobillerde ÖTV oranları yüzde 80 ile yüzde 220 arasında farklı seviyelerde uygulanacak.

Yeni düzenleme kapsamında, fosil yakıt kullanan binek araçlar ile hibrit modellerin ÖTV matrah eşikleri ve oranlarında değişiklikler gerçekleştirildi. İçten yanmalı motoru bulunan ve silindir hacmi 1600 cm³’ü aşmayan, ÖTV matrahı 1 milyon TL’nin altında kalan araçlar için ÖTV oranı yüzde 80 olarak sabitlendi. Hibrit araçlarda ise motor hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen ve elektrik motor gücü 50 kW üzerinde olan modellerde de yüzde 80 oranında vergi uygulanacak.

Elektrik motor gücü 100 kW’ı aşan ve motor hacmi 2500 cm³’ün üzerinde bulunan hibrit araçlarda ÖTV oranı yüzde 150’ye yükseltildi. Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek ve yeni vergi oranları araç fiyatlarına yansıyacak.

Daha önce yüzde 4 olan ÖTV oranı, arazi taşıtı sınıfındaki kamyonetler için yüzde 50’ye çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte, bazı popüler modellerin fiyatları ciddi oranda yükseldi. Örneğin Ford Ranger’ın başlangıç fiyatı yaklaşık 3 milyon TL’den 4,27 milyon TL’ye, Toyota Hilux’un başlangıç fiyatı 2,11 milyon TL’den 3,05 milyon TL’ye yükseldi. Volkswagen Amarok ve SsangYong Musso Grand gibi diğer pick-up modellerinde de benzer fiyat artışları kaydedildi.