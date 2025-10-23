Piyasaların Gözü Merkez Bankası’nda: Faiz Kararı Bugün Açıklanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın yedinci Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için bugün bir araya geliyor. Piyasalar, saat 14.00’te duyurulacak politika faiz kararına odaklandı.

Son günlerde hem yerli hem de yabancı yatırımcılar, Merkez Bankası’nın alacağı yeni faiz adımına ilişkin beklentilerini şekillendirmiş durumda. Borsa İstanbul karar öncesinde pozitif bir seyir izlerken, BIST 100 endeksi dün yüzde 0,80 artışla 10.551 puandan günü tamamladı.

Ekonomistlerin Beklentisi: 100 Baz Puanlık İndirim

AA Finans’ın gerçekleştirdiği ankete göre ekonomistler, TCMB’nin politika faizinde 100 baz puanlık bir indirime giderek oranı yüzde 39,50 seviyesine çekmesini bekliyor. Dolar/TL kuru ise güne 41,98 seviyesinden başladı.

Uluslararası finans kuruluşlarının tahminleri de bu yönde şekilleniyor. Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank, 100 baz puanlık indirim öngörüsünde bulunuyor. Societe Generale, Morgan Stanley, ING ve Citi gibi kurumlar ise 150 baz puanlık düşüşle faizin yüzde 39’a gerilemesini bekliyor. Capital Economics ise daha agresif bir tahminde bulunarak 250 baz puanlık indirim olasılığına dikkat çekti.

Faiz İndirimi Süreci Aralık 2024’te Başlamıştı

TCMB, 26 Aralık 2024’te gerçekleştirdiği toplantıda 22 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimi kararı almış ve oranı yüzde 50’den 47,5’e çekmişti. 2025’in ilk iki toplantısında da 250’şer baz puanlık indirimlerle politika faizi yüzde 42,5’e düşürülmüştü.

Mart ayında ise beklentilerin aksine Merkez Bankası politika faizini artırarak yüzde 46’ya yükseltmiş, ardından haziran toplantısında faizi sabit tutmuştu. Temmuz ayında yeniden indirime gidilerek oran yüzde 43’e, eylül ayında ise 250 baz puanlık ek indirimle yüzde 40,50’ye çekilmişti.

Analistler, bugünkü PPK toplantısı dışında yurt içinde tüketici güven endeksi ve para-banka istatistiklerinin de izleneceğini belirtiyor. Küresel piyasalarda ise Euro Bölgesi tüketici güveni ile ABD’de açıklanacak ikinci el konut satışları verileri ön planda olacak.