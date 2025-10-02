Perşembe, Ekim 2, 2025

Spotify Abonelik Ücretlerine Zam Geldi

Spotify, 2025 itibarıyla Premium bireysel, öğrenci, duo ve aile paketlerine zam yaparak yeni fiyatlarını açıkladı.
Özge Tekeli
1 saat önce
Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptı. Yeni tarife ile birlikte bireysel, öğrenci, duo ve aile paketlerinde fiyat artışı yaşandı.

Spotify’ın yeni güncellemesiyle bireysel abonelik ücreti 99 TL oldu. Öğrenciler için sunulan paket 32,99 TL’den 55 TL’ye yükseldi. İki kişilik kullanım imkânı sağlayan Premium Duo paketi 135 TL’ye çıktı. En çok tercih edilen aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye çıkarıldı.

Zamlı fiyatlar dün itibaren geçerli oldu. Yapılan artışla birlikte tüm abonelik seçeneklerinde yeni dönem fiyatları uygulanacak.

