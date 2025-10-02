Spotify Abonelik Ücretlerine Zam Geldi

Dünyanın en çok kullanılan müzik platformlarından Spotify, abonelik ücretlerine zam yaptı. Yeni tarife ile birlikte bireysel, öğrenci, duo ve aile paketlerinde fiyat artışı yaşandı.

Spotify’ın yeni güncellemesiyle bireysel abonelik ücreti 99 TL oldu. Öğrenciler için sunulan paket 32,99 TL’den 55 TL’ye yükseldi. İki kişilik kullanım imkânı sağlayan Premium Duo paketi 135 TL’ye çıktı. En çok tercih edilen aile paketi ise 99,99 TL’den 165 TL’ye çıkarıldı.

Zamlı fiyatlar dün itibaren geçerli oldu. Yapılan artışla birlikte tüm abonelik seçeneklerinde yeni dönem fiyatları uygulanacak.