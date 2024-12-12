Suriye’de 13 yıldan beri devam eden iç savaş nedeniyle Türkiye’ye milyonlarca sığınmacı gelmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan son dakika gelişmesinde ise rejim düşmüş ve Esad ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Bu gelişme sonrasında Suriye’de tekrar yeni bir hayat kurulmaya başlandı.

Milyonlarca Suriyeli’ye de geçici hükümet tarafından çağrı yapıldı. Çağrıda Suriyeli vatandaşların ülkeye geri dönebileceği ve artık herhangi bir risk bulunmadığı belirtilirken dönüşler de yavaş yavaş başladı. Özellikle eğitim öğretim döneminin sona ermesinin ardından dönüşlerin daha da hızlanması bekleniyor. Bu süre zarfında ise ülkede şehircilik faaliyetleri ve yeni düzen kurmaya çalışmaları da başladı. Türkiye’de ve dünyanın pek çok noktasında Suriye ile ilgili en çok merak edilen detaylardan bir tanesi de asgari ücreti oldu. 13 yıldan beri devam eden Savaş nedeniyle Suriye lirası büyük bir değer kaybı yaşarken ülkede ciddi bir ekonomik sorun da var. Ancak ülkedeki ekonomik tablo ilgili birimlerin yapacağı çalışmalar sonrasında net bir şekilde ortaya koyulabilecek

Suriye’de Asgari Ücret Kaç Para?

Suriye’de en son açıklanan rakamlara göre asgari ücret 92.970 Suriye lirası. Bunun dolar karşılığı ise sadece 7.1 dolar. Çok büyük bir zarar kaybı yaşayan Suriye lirasında Türk lirasına göre büyük bir kayıp bulunmuyor.

1 SYP Kaç TL?

1 SYP 486,25 TL. Yapılan son güncellemelere göre 1 dolar 13 bin 100 Suriyeli lirası, 1 Euro ise 14.442 Suriye lirası ediyor. Bir Türk lirasının Suriye lirasına göre karşılığı ise sadece 486,25 oldu. Diğer para birimlerine karşı büyük bir değer kaybetmiş olmasına rağmen Türkiye’deki mevcut ekonomik tablo nedeniyle Türkiye lirası ile Suriye lirası arasında çok büyük bir fark bulunmuyor.