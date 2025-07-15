Tarım Sigortalarından Çiftçiye 7,3 Milyar Lira Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2025 yılının ilk altı ayında devlet destekli tarım sigortaları kapsamında üreticilere toplam 7,3 milyar lira hasar ödemesi yapıldığını duyurdu.

Bakan İbrahim Yumaklı tarafından yapılan açıklamada, üreticilerin karşılaştığı çeşitli doğal afet ve risklerin ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla devlet destekli tarım sigortalarının önemine dikkat çekildi. Açıklamaya göre söz konusu dönemde zirai don olayları nedeniyle üreticilere 3,6 milyar lira tazminat ödemesi gerçekleştirildi. Ayrıca dolu ve fırtına gibi hava olayları için 445 milyon lira, hayvan hayat sigortası branşında 3 milyar 170 milyon lira, sera sigortası kapsamında ise 82,5 milyon lira ödeme yapıldı.

Toplamda 34 bin 227 üretici, devlet destekli tarım sigortaları sayesinde yaşanan olumsuzluklara karşı tazminat aldı. Üreticilerin ödediği primlerin yüzde 70’ine kadar olan kısmının devlet tarafından karşılandığı belirtilirken, Bakan Yumaklı, üreticilerin emeğini güvence altına almaya yönelik bu desteklerin süreceğini ifade etti.