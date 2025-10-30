Tarım Sigortası Olmayan Çiftçilere 707 Milyon Liralık Destek Ödemesi Yapıldı

Cuma, Ekim 31, 2025

Zirai dondan etkilenen ve sigortası bulunmayan üreticilere Çiftçi Kayıt Sistemi üzerinden 707 milyon liralık destek ödemesi yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, zirai dondan zarar gören üreticilere yönelik destek ödemelerine devam ediyor. Bakan İbrahim Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere toplam 707 milyon 112 bin lira tutarında ek ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, desteklerin üreticilerin yanında olmayı ve tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. Ödemeler, daha önce başlatılan destek ödemelerinin devamı niteliğinde gerçekleşti.

Tarım sigortası olmayan üreticilerin ÇKS kayıtları esas alınarak yapılan bu ödemeler, özellikle zirai don nedeniyle ürün kaybı yaşayan çiftçilerin finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Bakanlık, benzer desteklerin düzenli olarak takip edileceğini ve üreticilerin ihtiyaçları doğrultusunda güncel tutularak uygulanacağını ifade etti.

