Tarım Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 46,8’e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre tarım ürünlerinin üretici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,83 artış gösterdi. Aylık bazda fiyat artışı ise yüzde 5,80 olarak kaydedildi.

Veriler, tarım ve avcılık ürünlerinde en yüksek artışın yaşandığını ortaya koydu. Aylık bazda bu ürün grubundaki fiyatlar yüzde 6,28 yükselirken, orman ürünlerinde artış yüzde 0,25 seviyesinde kaldı. Balıkçılık ürünlerinde ise yüzde 1,96 oranında düşüş gözlendi.

Bitkisel ürünler tarafında da fiyat artışları dikkat çekti. Tek yıllık bitkisel ürünlerin fiyatları yüzde 5,10, çok yıllık ürünlerdeki artış ise yüzde 4,38 oldu. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyat artışı yüzde 3,42 olarak hesaplandı.

Meyve fiyatlarında özellikle sert ve yumuşak çekirdekli türlerde yıllık bazda büyük bir yükseliş görüldü. Bu gruptaki ürünler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155,54 değer kazandı. Aylık değerlendirmede ise diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerin fiyatları yüzde 19,63 arttı.

Yılın başından itibaren tarım ürünlerindeki fiyatlar yüzde 28,90 oranında yükseldi. Son 12 aylık ortalama artış ise yüzde 37,98 olarak kayıtlara geçti.