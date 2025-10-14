Çarşamba, Ekim 15, 2025

Son Dakika

“Kuruluş Orhan” 29 Ekim’de Başlayacak 15 dakika ago
Fenerbahçe, Alexander Sörloth Transferi İçin Girişim Başlattı 51 dakika ago
İBB Ulaşıma Zam Yapıldı İddialarını Yalanladı 16 saat ago
Doğum İzni ve Babalık İzni İçin Yeni Düzenleme Meclis Gündeminde 16 saat ago
Capcom’un Bilim Kurgu Oyunu PRAGMATA 2026’da Geliyor 17 saat ago
2026 Ocak’ta Memur Maaşına Yüzde Kaç Zam Gelecek? 18 saat ago
Evcil Hayvan Kimliklendirme İşlemleri 31 Aralık Tarihinde Bitiyor 18 saat ago
Adana Merkezli Operasyonda Bayğaralar Suç Örgütüne Büyük Darbe 19 saat ago
Üniversite Öğrencilerine İŞKUR’dan Aylık 15 Bin TL Gelir Desteği 20 saat ago
Tarım Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 46,8’e Ulaştı 20 saat ago

Tarım Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 46,8’e Ulaştı

TÜİK verilerine göre tarım ürünleri fiyatları Eylül 2025’te yıllık bazda yüzde 46,8 artış gösterdi; meyve ve hayvansal ürünlerdeki fiyat sıçraması çiftçiden tüketiciye yansıyan maliyetleri artırıyor.
Özge Tekeli
20 saat önce
0 0
Tarım Ürünlerinde Fiyat Artışı Yüzde 46,8’e Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2025’e ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre tarım ürünlerinin üretici fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46,83 artış gösterdi. Aylık bazda fiyat artışı ise yüzde 5,80 olarak kaydedildi.

Veriler, tarım ve avcılık ürünlerinde en yüksek artışın yaşandığını ortaya koydu. Aylık bazda bu ürün grubundaki fiyatlar yüzde 6,28 yükselirken, orman ürünlerinde artış yüzde 0,25 seviyesinde kaldı. Balıkçılık ürünlerinde ise yüzde 1,96 oranında düşüş gözlendi.

Bitkisel ürünler tarafında da fiyat artışları dikkat çekti. Tek yıllık bitkisel ürünlerin fiyatları yüzde 5,10, çok yıllık ürünlerdeki artış ise yüzde 4,38 oldu. Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde fiyat artışı yüzde 3,42 olarak hesaplandı.

Meyve fiyatlarında özellikle sert ve yumuşak çekirdekli türlerde yıllık bazda büyük bir yükseliş görüldü. Bu gruptaki ürünler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155,54 değer kazandı. Aylık değerlendirmede ise diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyvelerin fiyatları yüzde 19,63 arttı.

Yılın başından itibaren tarım ürünlerindeki fiyatlar yüzde 28,90 oranında yükseldi. Son 12 aylık ortalama artış ise yüzde 37,98 olarak kayıtlara geçti.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX