Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor. Fiyatlar üzerinde etkili olan akaryakıt, otoyol ve köprü giderleri için yeni zamların gelmesi, fiyat farklarının daha da artmasa neden oldu. Türkiye’de tarla fiyatı ile market fiyatı arasındaki makas farkı sürekli gündeme gelse de artan maliyetler durumu gözler önüne serdi. 2022 yılı ile 2024 yılları arasındaki artış 3 katı aştı.

Tırın İstanbul’dan İzmir Maliyeti 3 Kat Arttı

Ocak 2022 yılında İstanbul’dan İzmir’e giden bir tırın maliyetleri 5 bin 265 TL olarak belirlendi. Son zamların ardından Ağustos 2024 itibariyle bu maliyet 18 bin 600 TL oldu. 3 katı artan artış, gıda fiyatlarındaki ana etkenlerden birisi olan lojistikteki maliyet artışlarını gözler önüne serdi. Bu durum da tarlada 5 TL olan ürünün fiyatının market raflarında 50 TL’den satılmasına neden oluyor.

Mazotun Litresi 9,30 TL’den 44 TL’ye Çıktı

2022 yılında mazotun litresi 9,30 TL’ydi. 2024 itibariyle bu rakam ise 44 TL’ye yükseldi. İki tarih arasında yüksek artış kaydeden diğer alanlar şöyle;