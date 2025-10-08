Tesla’nın Uygun Fiyatlı Modelleri Beklenen Etkiyi Yaratamadı: Hisseler Düşüşte

Elektrikli araç üreticisi Tesla, ABD pazarında satışa sunduğu daha uygun fiyatlı Model 3 ve Model Y versiyonları ile dikkat çekti. Ancak şirketin bu adımı yatırımcı beklentilerini karşılamadı ve hisseler yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Yeni versiyonlarda maliyetlerin düşürülmesi amacıyla bazı konfor özelliklerinden vazgeçilmiş durumda. Özellikle vegan deri koltuk ve elektrikli ayarlanabilir direksiyon gibi donanımlar standart modellerden çıkarıldı. Model 3’ün fiyatı 36 bin 990 dolar, Model Y’nin fiyatı ise 39 bin 990 dolar olarak belirlendi. Bu fiyat farkı mevcut modellerle kıyaslandığında yalnızca 5 bin dolarlık bir indirim sağlıyor.

Analistler, Tesla’nın “halkın arabası” hedefini yansıtan fiyat indiriminin yatırımcı beklentilerini tam olarak karşılamadığını belirtiyor. Özelliklerdeki kısıtlamaların da güven kaybına yol açtığı ifade ediliyor.

Şirketin bu adımı, uygun fiyatlı elektrikli araç stratejisi kapsamında önemli bir gelişme olarak görülse de, piyasa tepkisi sınırlı kaldı. Tesla’nın hisselerindeki dalgalanma, yatırımcıların yenilikçi ve daha büyük indirimler beklediğini ortaya koydu.