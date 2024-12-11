Türk otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Tofaş, toplam çalışan sayısında kayda değer bir düşüş olduğunu açıkladı. Şirketin mevcut çalışan sayısı, önceki dönemlere kıyasla yüzde 13 azalarak 4.593 kişiye geriledi. Tofaş yetkililerinin açıklamasına göre, bu azalma, emekliliğe hak kazananlar, kişisel tercihle işten ayrılanlar ve şirketin üretim planlaması doğrultusunda yapılan işten çıkarmalardan kaynaklandı. Şirket verilerine göre, son dönemde yaklaşık 700 çalışan Tofaş’tan ayrıldı.

330 Milyon TL Tazminat Ödemesi Yapılacak

Tofaş, ayrılan çalışanlara kıdem ve ihbar tazminatları ile diğer yasal hakları kapsamında toplamda 330 milyon TL ödeme yapılacağını duyurdu. Tofaş’ın yaşadığı bu süreç, yalnızca şirkete özgü değil. Global otomotiv sektöründe de benzer yeniden yapılanma süreçleri yaygın bir şekilde uygulanıyor. Şirketler, maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak için iş gücü optimizasyonuna ve üretim planlamalarına yöneliyor.

Dünya genelinde yaşanan örneklerin bir benzeri Türkiye’de yaşanırken diğer üreticilerdeki durum da merak edilmeye başlandı.