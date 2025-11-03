TÜİK Ekim Enflasyon Rakamlarını Duyurdu: Yıllık Oran Yüzde 32,87

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ekim ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Kurumun açıkladığı rakamlara göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekim ayında yüzde 2,55 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon ise yüzde 32,87 olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23, yıllık bazda ise yüzde 33,29 seviyesinde gerçekleşmişti. Böylece yıllık enflasyonda sınırlı da olsa bir gerileme gözlendi.

Ekonomistlerin Beklentileri

Ekim ayı için ekonomistlerin enflasyon tahminlerinin ortalaması yüzde 2,69 olarak hesaplanmıştı. Beklentiler, yıllık enflasyonun yüzde 33,05 civarına düşeceği yönündeydi. Ayrıca yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı. Ortalama yıl sonu beklentisi ise yüzde 31,93 seviyesinde oluştu.

2026’da Yeni Hesaplama Dönemi Başlıyor

TÜİK, Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kapsamında 2026 yılı itibarıyla enflasyon hesaplama sisteminde yeniliğe gideceğini duyurdu. Kurumun açıklamasına göre 2026 Ocak ayından itibaren TÜFE’nin temel yılı “2025=100” olarak güncellenecek. Bu değişiklik, Avrupa Komisyonu kararları doğrultusunda tüm AB ülkelerinde eş zamanlı olarak uygulanacak.

Yapılan açıklamada, değişikliğin mevcut verilerin yeniden sınıflandırılmasını kapsadığı, geçmiş dönem enflasyon oranlarında ise herhangi bir revizyon yapılmayacağı vurgulandı. Ancak bazı alt endekslerde sınıflama farklarına bağlı olarak küçük değişiklikler görülebilecek.

Yeni Sistemde Ağırlıklar Güncellenecek

2026’dan itibaren uygulanacak yeni sistemde, TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ağırlıkların temel kaynağı Ulusal Hesaplar Hanehalkı Nihai Tüketim Harcamaları olacak. Bu yöntem, hanehalklarının tüketim eğilimlerini daha kapsamlı biçimde yansıtmayı hedefliyor. Alt gruplardaki ağırlıklar ise Hanehalkı Bütçe Anketi verileriyle belirlenmeye devam edecek.

Ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan en güncel sınıflama yapısı olan ECOICOP v2 sistemine geçilecek. TÜİK, yeni yapının ayrıntılarının 2026 yılı Ocak ayında yayımlanacak TÜFE bülteniyle kamuoyuna duyurulacağını bildirdi.