Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı kasım ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 2,24, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 47,09 oranında artış gösterdi. On iki aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 60,45 olarak gerçekleşti.

Enflasyon Beklentileri Aştı

TÜİK verileri, aylık ve yıllık enflasyon oranlarının piyasa beklentilerinin üzerinde olduğunu ortaya koydu. AA Finans anketinde kasım ayı için aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,98, Reuters anketinde ise yüzde 1,91 olarak tahmin edilmişti. Ancak gerçekleşen oran yüzde 2,24 oldu. Kasım ayında harcama grupları itibarıyla en dikkat çekici artışlar ve düşüşler şu şekilde gerçekleşti:

Yıllık Değişim: Eğitim grubu yüzde 92,49 ile en yüksek artışı kaydederken, ulaştırma grubu yüzde 26,24 ile en düşük artışı gösterdi.

Eğitim grubu yüzde 92,49 ile en yüksek artışı kaydederken, ulaştırma grubu yüzde 26,24 ile en düşük artışı gösterdi. Aylık Değişim: Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yüzde 5,10 ile en fazla artış gösteren grup oldu. Buna karşın, giyim ve ayakkabı grubu yüzde -0,25 ile azalan tek harcama kalemi olarak dikkat çekti.

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ürünleri ve altın gibi değişken fiyatların hariç tutulduğu çekirdek enflasyon (C grubu), kasım ayında yüzde 1,53, yıllık bazda ise yüzde 45,68 artış kaydetti.

ENAG ve İTO Enflasyon Verisi Açıklandı

ENAG’ın verilerine göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 4,06, yıllık ise yüzde 86,76 oranında artış gösterdi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) ise İstanbul özelindeki enflasyonu aylık yüzde 3,07, yıllık ise yüzde 57,99 olarak açıkladı. TÜİK, kasım ayında endekste yer alan 143 temel harcama başlığından 106’sında artış, 27’sinde düşüş, 10’unda ise değişim olmadığını belirtti.