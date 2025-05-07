Uçak Bileti Fiyatları Nisan’da Yüzde 42,10 Arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Nisan Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu’na göre hava yolu ile yolcu taşımacılığında dikkat çeken bir fiyat artışı yaşandı. Nisan ayında, hava yolu ile yolcu taşımacılığı fiyatları bir önceki aya göre yüzde 42,10 oranında arttı.

Bu artış, özellikle bayram dönemiyle ilişkilendirilen yoğun talep ve yüksek sezon etkisiyle birlikte belirginleşti. Rapora göre kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında da fiyatlar yüzde 13,22 oranında bir artış gösterdi. Ancak hava yolu taşımacılığındaki bu olağanüstü fiyat yükselişi, sektördeki en dikkat çeken gelişme oldu.

Uçak bileti fiyatlarındaki bu hızlı artış, seyahat etmeyi planlayanlar için bütçe açısından önemli bir etki yaratırken, bu durumun önümüzdeki aylarda nasıl şekilleneceği ise merak konusu.