Yabancı Yatırımcı Borsa İstanbul’da Hisse Alımlarını Sürdürüyor

Yurt dışı yerleşik yatırımcılar, Borsa İstanbul’da hisse senedi alımlarını üçüncü haftada da sürdürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı Menkul Kıymet İstatistikleri’ne göre 11 Temmuz haftasında yabancı yatırımcıların net hisse alımı 178,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı haftada, yabancı yatırımcılar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) tarafında ise satış yaptı. Verilere göre 493 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirilirken, Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlıklarında 13,7 milyon dolarlık net alım oldu.

Yabancıların Borsa İstanbul’daki hisse senedi portföy değeri 11 Temmuz itibarıyla 31 milyar 847,5 milyon dolara yükseldi. Bir önceki hafta bu tutar 31 milyar 577,2 milyon dolar seviyesindeydi. Aynı dönemde DİBS stokları 14 milyar 706 milyon dolardan 14 milyar 48,1 milyon dolara geriledi. ÖST stokları ise 777,5 milyon dolardan 785,2 milyon dolara çıktı.

Borsa İstanbul’da Ocak ayı getirilerine bakıldığında, otomotiv sektöründe Tofaş’ın yatırımcısına kazandırdığı görüldü. Böylece yılın ilk ayında otomotiv sektöründe pozitif performans sergileyen tek şirket Tofaş oldu.