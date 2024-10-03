Ocak 2025 için çalışandan emekliye kadar herkes büyük beklenti içerisinde. 1 yılın ardından asgari ücrete yapılacak zamla birlikte 2025 boyunca geçerli olacak maaşlar belli olacak. Yüzde 20 ile yüzde 50 arasında yapılması beklenen maaş zammında en düşük asgari ücret ve en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı tek tek hesaplandı.

Asgari Ücrette Genel Beklenti Yüzde 20-25

2025 asgari ücret zammı için ekonomist değerlendirmelerine göre beklenti yüzde 20 ile 25 arasında. Enflasyonun altında kalması beklenen asgari ücret zammı ile ekonomik dengelerin kurulması hedefleniyor. Bu durumda da asgari ücret alan milyonlarca vatandaş için 2025’in zorlu geçeceği net bir şekilde görülebiliyor. Asgari ücrette en düşük rakam için yüzde 20 zam öngörülüyor. Bu kapsamda ise 2025 itibariyle asgari ücrette olası senaryolar şöyle;

Yüzde 20 zam yapılırsa 20 bin 402 TL

Yüzde 25 zam yapılırsa 21 bin 252 TL

Yüzde 30 zam yapılırsa 22 bin 102 TL

Yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 952 TL

Yüzde 40 zam yapılırsa 23 bin 802 TL

Yüzde 45 zam yapılırsa 24 bin 652 TL

Yüzde 50 zam yapılırsa 25 bin 503 TL

Ünlü Uzmandan Yüzde 30 Değerlendirmesi

Konuyla ilgili değerlendirme yapan SGK uzmanı “Yüzde 30 zam bekliyorum. Enflasyona göre hesaplayanlar oluyor ama asgari ücret enflasyona göre ayarlanmıyor. Geçimle ilgili bir ücret. Ben yine de yüzde 30 bandında bir zam yapılacağını düşünüyorum. Sonuçta yine de yüzde 40’lık bir enflasyon beklentisi var.” dedi. En düşük emekli maaşları için yapılan değerlendirmeler sonrasında ortaya çıkan seçenekler şöyle;