Türkiye’de konut kredisinde yüksek faizler uygulanıyor. Ancak Ziraat Bankası’nın yeni kampanyası Konut Kredisi Ürün Paketi adıyla duyuruldu. Yeni duyuru sonrasında konut kredisi faizlerindeki piyasaya göre düşük oranlar dikkat çekti. Vadeye göre farklı faizler uygulayan Ziraat Bankası’nın yeni konut kredisi kampanyasındaki teklifleri şöyle;

1-24 ay vade aralığında yüzde 3,09 faiz oranı

25-36 ay vade aralığında yüzde 2,99 faiz oranı

37-60 ay vade aralığında yüzde 2,89 faiz oranı

61-120 ay vade aralığında yüzde 2,79 faiz oranı

Diğer bankalarda konut kredisi faiz oranları yüzde 3 ile yüzde 7 arasında değişirken şu anda Ziraat Bankası en düşük konut kredisi faizini sunarak dikkat çekiyor. 1 milyon TL’lik bir kredi çeken vatandaşın Ziraat Bankası kampanyasında aylık geri ödemesi ise 29 bin TL seviyelerinde oluyor.

Konut Fiyatları Düşüşte

Yüksek kredi faizleri nedeniyle kredi alamayan vatandaşların konutlara talebi düşmeye devam ediyor. Konut kredilerindeki yüksek faizin yanı sıra mevduat faizinin de yüksek olması, elinde parası olan kişilerin mevduatı tercih etmesine neden oluyor. Bu durum da piyasada değişikliklerin yaşanmasına neden oluyor. Yatırımda konutun ikinci planda kalması, konut taleplerini büyük oranda düşürdü. Bu da ev fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Kredi Faizlerinin Düşmesi Bekleniyor

Ziraat Bankası’nın yaptığı hamle sonrasında kredi faizleri ve konut fiyatlarında düşüşün yaşanacağını ortaya koyuyor. Yıl sonuna kadar faiz ve konut fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi bekleniyor. Ancak kredilerde beklenen düşüşün yaşanması sonrasında konut taleplerinin artmasına paralel konut fiyatları artabilir.

Konut Kredisi Ürün Paketi Şartları Neler?

Konut kredisinden yararlanmak isteyenler için aşağıdaki listedeki ürünlerden en az 4 tanesine başvuru yapılması gerekiyor.