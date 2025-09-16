Zirai Dondan Etkilenen Çiftçilere Destek Ödemesi Yapılacak

2025 yılının ilk aylarında yaşanan zirai don olayları nedeniyle 65 ildeki çiftçilere yönelik destekleme ödemesi yapılacak. Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren uygulama 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ödemeler; bu yılın şubat, mart ve nisan aylarında zirai don nedeniyle ürünleri zarar gören üreticileri kapsayacak. Destekten yararlanacak ürünler arasında Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm ve vişne yer alıyor.

Başvurular, 2025 üretim yılı için 13 Nisan’a kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarını yaptırmış çiftçiler tarafından yapılabilecek. İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından hasar tespiti yapılan üreticiler, tarım sigortası yaptırmamış veya sigortalarında don teminatı bulunmayan çiftçiler destekten faydalanabilecek.

Ayrıca tarım sigortasında don teminatı olsa da Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Genel Şartları kapsamında tazminat alamayan üreticiler de ödemeye dahil olacak.

Destek tutarları, ürün bazında girdi maliyetleri, zarar gören alan ve hasar oranları dikkate alınarak belirlenecek.