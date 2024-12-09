Zorlu Enerji’den yapılan açıklamada, 8 yıldır şirketin CEO’su olan Ak’ın görevini 1 Ocak 2025’ten itibaren Elif Yener’e bırakacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, Ak’a, şirketin büyük dönüşüm sürecine sunduğu önemli katkıları, yenilikçi yaklaşımları ve sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı için teşekkür etti.

Zorlu Enerji’de Elif Yener Dönemi Başlıyor

Köksal, Yener’in bu göreve atanmasının, kendisinin uzun yıllara dayanan güçlü liderliği ve Zorlu Grubu’nun stratejik iş hedeflerinin yanı sıra grubun çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımının, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etme konusundaki kararlılığının da bir yansıması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yener’i yeni görevinden dolayı kutluyor, öncelikle Zorlu Enerji’nin ilk kadın CEO’su olması sebebiyle bu değişimin grubumuz için büyük önem taşıdığının altını çizmek istiyorum. Uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Yener’in, mali işler alanındaki başarılı kariyeri ve liderlik becerileriyle hem şirketimizde hem de enerji sektöründe önemli değişimlerin öncülüğünü üstleneceğine inancım tam. Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejimizin ilk günden bu yana liderlerinden biri olan Yener’in stratejik düşünme yeteneği, yenilikçi yaklaşımları ile tüm kadın çalışma arkadaşlarımıza da ilham vereceğine, şirketimizi daha sürdürülebilir ve kapsayıcı bir geleceğe taşıyacağına gönülden inanıyorum. Kendisini tebrik ediyor, bu görev değişikliğinin kendisine ve grubumuza nice başarılar getirmesini temenni ediyorum.”