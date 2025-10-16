2025 Yılı Türkiye Geneli 12 Aylık Yağış Verileri Açıklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ekim 2024 – 30 Eylül 2025 dönemini kapsayan 2025 su yılına ait yağış raporunu açıkladı. Ülke genelinde 422,5 mm yağış ölçülürken, bu değer uzun yıllar ortalamasının yüzde 26, geçen yılın aynı döneminin yüzde 29 altında kaldı. Bu seviyeler, son 52 yılın en düşük su yılı yağış miktarı olarak kayıtlara geçti.

Bölgeler bazında en ciddi düşüş Güneydoğu Anadolu’da yaşandı; burada yağışlar geçen yıla göre yüzde 60 azaldı. İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde düşüş sırasıyla yüzde 34 ve yüzde 34 olarak kaydedildi. Akdeniz’de yüzde 26, Ege’de yüzde 14, Doğu Anadolu’da yüzde 42 ve Karadeniz’de yüzde 7 azalma görüldü.

İl bazında en yüksek yağış Rize’de 1.812,1 mm ile ölçülürken, en fazla artış Giresun’da yüzde 30 olarak kaydedildi. En az yağış Şanlıurfa’da 182,8 mm, normaline göre en büyük düşüş ise Hatay’da yüzde 66 seviyesinde gerçekleşti. Mardin Eylül ayında hiç yağış almadı, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da ise son 21 yılın en düşük Eylül yağışları ölçüldü.

Eylül 2025, Türkiye genelinde ortalama 21,4 mm yağış ile normallerin ve geçen yılın altında gerçekleşti. Ayın sıcaklığı 21,7°C olarak ölçüldü ve 1991-2020 normallerinin 0,8°C üzerinde, son 55 yılın en sıcak 11. Eylül ayı oldu. En düşük sıcaklık Erzurum’da -2,4°C, en yüksek sıcaklık ise Cizre’de 44,6°C olarak kaydedildi.

Temmuz-Eylül dönemine ait kuraklık raporuna göre Marmara’nın tamamında orta ve üzeri şiddette meteorolojik kuraklık etkili oldu. Benzer şekilde Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı bölgelerinde de farklı şiddetlerde kuraklık gözlemlendi.