2026 Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olacak?

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların gözü, 2026 yılı için belirlenecek ücrete çevrildi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından memur maaş katsayısına bağlı olarak belirlenen bedelli askerlik tutarı, her yıl ocak ve temmuz aylarında güncelleniyor. 2026 yılına yaklaşılırken, yeni ücretin ne kadar olacağı merak konusu oldu.

2025 yılının ikinci yarısında bedelli askerlik bedeli 280 bin 850 lira 64 kuruş olarak uygulanmıştı. Ancak yeni yılda ücretin, memur maaş katsayısındaki artış ve enflasyon farkına bağlı olarak yeniden hesaplanması bekleniyor.

MSB tarafından yapılacak resmi açıklama 3 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılacak. 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9’uncu maddesi uyarınca bedelli askerlik ücreti peşin olarak ödeniyor. Kanun kapsamında taksitlendirme ya da erteleme seçeneği bulunmuyor.

TÜİK’in eylül ayı verilerine göre yıllık enflasyon oranı %33,29 seviyesinde gerçekleşti. Bu veriler dikkate alındığında, 2026 yılı bedelli askerlik ücretinin 300 bin liranın üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.

2026 yılında geçerli olacak kesin tutar; memur maaş zammı ve enflasyon farkının netleşmesinin ardından belli olacak. Merkez Bankası’nın 2025 yılı için yıl sonu enflasyon tahmini yaklaşık %29 olarak öngörülüyor. Bu orana göre memurların altı aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla birlikte toplam maaş artışının %16,88 civarında olması bekleniyor.

Yeni yılda açıklanacak memur maaş katsayısı, bedelli askerlik bedelinin nihai tutarını doğrudan etkileyecek. Kamuoyunun merakla beklediği 2026 bedelli askerlik ücreti, ocak ayında resmi olarak duyurulacak.