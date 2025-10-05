Pazar, Ekim 5, 2025

ABD’de yeni bir yaşam hayali kuranlar için 2026 Green Card çekilişi kapıda; peki, başvuru tarihleri ne zaman başlayacak. İşte, detaylar...
Özge Tekeli
6 dakika önce
2026 Green Card Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

ABD’ye evlilik, çalışma veya ikamet amacıyla gitmek isteyenler için Green Card çekilişi her yıl heyecanla takip ediliyor. 2026 başvurularının ne zaman başlayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Geçen yıl başvurular 2 Ekim ile 5 Kasım arasında kabul edilmişti. Bu yıl için resmi tarihler henüz açıklanmadı, ancak adaylar Ekim-Kasım dönemini göz önünde bulunduruyor. Başvurular, yalnızca DV Lottery’nin resmi web sitesi dvprogram.state.gov üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor. Başvuru sahiplerinin öncelikle belirlenen koşulları karşılaması gerekiyor.

Green Card, ABD’de yasal olarak yaşam ve çalışma fırsatı sunması nedeniyle her yıl binlerce kişinin ilgisini çekiyor. 2026 başvurusuna katılmak isteyenler, resmi duyurular gelene kadar DV Lottery sitesini kontrol edebilir.

