28 Ekim Salı Günü Okullar Yarım Gün Olacak

Cumhuriyet Bayramı öncesinde 28 Ekim 2025 Salı günü okulların ve kamu kurumlarının öğleden sonra tatil olacağı resmî olarak duyuruldu.
Özge Tekeli
3 saat önce
0 0
Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, 28 Ekim Salı gününün tatil olup olmayacağı merak konusu oldu. Resmî tatil takvimine göre 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın arifesi olan 28 Ekim günü, kamu kurumları ve okullar için yarım gün tatil ilan edildi.

Milli bayramlar kapsamında uygulanan düzenlemeye göre 28 Ekim 2025 Salı günü okullarda sadece sabah saatlerinde ders yapılacak. Öğleden sonra ise öğrenciler ve öğretmenler için tatil başlayacak. Aynı şekilde kamu kurumları, bankalar ve birçok özel sektör kuruluşu da öğleden sonra hizmet vermeyecek.

29 Ekim Çarşamba günü ise tüm yurtta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gerçekleştirilecek. Törenler, resmi geçitler ve çeşitli etkinliklerle 102. yıl coşkusu yaşanacak.

2025 Resmî Tatiller Takvimine Göre Tarihler

1 Ocak 2025 Çarşamba: Yılbaşı

29 Mart 2025 Cumartesi: Ramazan Bayramı Arifesi

23 Nisan 2025 Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2025 Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2025 Pazartesi: Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

5 Haziran 2025 Perşembe: Kurban Bayramı Arifesi

15 Temmuz 2025 Salı: Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2025 Cumartesi: Zafer Bayramı

28 Ekim Salı (öğleden sonra) – 29 Ekim Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim 2025 Salı günü öğleden sonra resmi tatil olarak ilan edildi ve öğrenciler yarım gün eğitim görecek. 29 Ekim Çarşamba günü ise tüm yurtta okullar kapalı olacak.

