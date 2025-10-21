Salı, Ekim 21, 2025

“Aile Kart” ile Sosyal Yardımlar Artık Tek Kartta 32 dakika ago
İçişleri Bakanlığı 500 Kaçak Suçlunun Geri Getirilmesini Sağladı 1 saat ago
Beşiktaş’ta Konyaspor Maçı Öncesi 6 Eksik 16 saat ago
Kasım Ayı Kira Artış Oranı Ne Zaman Açıklanacak? 17 saat ago
Enes Batur’dan “Tarikat” İddialarının Ardından Dikkat Çeken Paylaşımlar 17 saat ago
Murat Tomruk’un İfadesi Koç Holding Hisselerini Etkiledi 18 saat ago
Kadınlar Zorunlu Askere Gidecek mi? 18 saat ago
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Yarın Toplanıyor 18 saat ago
“Ülker Abla” Dizisinin Yönetmeni Belli Oldu 18 saat ago
Fatih Ürek Yoğun Bakımda: Yakın Arkadaşı Son Durumu Paylaştı 19 saat ago

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardımlara hızlı ve güvenli erişim sağlayan “Aile Kart” uygulamasını hayata geçirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ve hizmet ödemelerinde yeni bir dönemi başlatan “Aile Kart” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar, sosyal yardımlara tek bir kart üzerinden hızlı ve güvenli şekilde erişim sağlayabilecek.

Yeni sistem, yapay zeka destekli merkezi ödeme altyapısıyla dijital dönüşüm sürecini desteklerken, sosyal hizmet işlemlerinin daha düzenli ve kullanıcı dostu bir yapıda gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Bakanlık, “Dijital Türkiye” vizyonu kapsamında geliştirdiği uygulamanın, yardımların hak sahibi vatandaşlara daha kolay ve hızlı ulaşmasını hedeflediğini açıkladı.

Yerel yönetimlerle entegre çalışan sistem, anlık veri paylaşımıyla sosyal hizmetlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Şu anda 81 ilde doğum yardımı ödemeleri “Aile Kart” üzerinden gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki dönemde diğer sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri de kart aracılığıyla yapılacak.

Aile Kart sahipleri, ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık ATM’lerden çekebilecek veya alışverişlerde tüm POS cihazlarında kullanabilecek.

