“Aile Kart” ile Sosyal Yardımlar Artık Tek Kartta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ve hizmet ödemelerinde yeni bir dönemi başlatan “Aile Kart” uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama sayesinde vatandaşlar, sosyal yardımlara tek bir kart üzerinden hızlı ve güvenli şekilde erişim sağlayabilecek.

Yeni sistem, yapay zeka destekli merkezi ödeme altyapısıyla dijital dönüşüm sürecini desteklerken, sosyal hizmet işlemlerinin daha düzenli ve kullanıcı dostu bir yapıda gerçekleşmesini mümkün kılıyor. Bakanlık, “Dijital Türkiye” vizyonu kapsamında geliştirdiği uygulamanın, yardımların hak sahibi vatandaşlara daha kolay ve hızlı ulaşmasını hedeflediğini açıkladı.

Yerel yönetimlerle entegre çalışan sistem, anlık veri paylaşımıyla sosyal hizmetlerin etkinliğini artırmayı amaçlıyor. Şu anda 81 ilde doğum yardımı ödemeleri “Aile Kart” üzerinden gerçekleştiriliyor. Önümüzdeki dönemde diğer sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri de kart aracılığıyla yapılacak.

Aile Kart sahipleri, ödemelerini bankaların ortak kullanımına açık ATM’lerden çekebilecek veya alışverişlerde tüm POS cihazlarında kullanabilecek.