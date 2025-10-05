“Ailemiz Geleceğimiz” Fotoğraf Yarışması Başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Anadolu Ajansı (AA) iş birliğiyle “Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması” düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan etmesinin ardından başlatılan yarışma, toplumda ailenin değerine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre yarışma; aile kurumunun güçlendirilmesi, kuşaklar arası bağların vurgulanması ve aile bilincinin toplum genelinde daha görünür hale getirilmesine katkı sağlayacak. Etkinlik kapsamında, aile ilişkilerinin yanı sıra günlük yaşamdan doğal anlar, çocuk-aile etkileşimi, geleneksel günlerde buluşmalar ve sosyal hayata katılım gibi farklı temalara yer verilecek.

Katılımcılar, profesyonel fotoğraf makineleri ya da akıllı telefonlarla çektikleri eserleriyle yarışmaya başvurabilecek. Yaş sınırlamasının olmadığı etkinlikte her katılımcı en az 1, en fazla 5 fotoğraf gönderebilecek.

Dereceye girenlere toplam 350 bin lira ödül dağıtılacak. Yarışmada birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye ise 75 bin lira verilecek. Ayrıca 25 bin lira tutarında mansiyon ödülü de bulunuyor. Seçilen fotoğraflar ilerleyen dönemde düzenlenecek sergilerde vatandaşlarla buluşacak.

Başvurular, 1 Ekim – 15 Kasım tarihleri arasında “ailemizgelecegimiz.com” internet sitesi üzerinden kabul edilecek.