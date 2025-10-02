Perşembe, Ekim 2, 2025

AYM’de Bireysel Başvuruda Elektronik Dönem Başladı

Anayasa Mahkemesi, avukatların bireysel başvurularını artık UYAP Avukat Portalı üzerinden elektronik ortamda yapabilmesine imkan tanıyan yeni sistemi devreye aldı.
Özge Tekeli
24 dakika önce
0 0
Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) bireysel başvuru sürecinde yeni bir dönem resmen başladı. Avukatlar artık başvurularını UYAP Avukat Portalı üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Yüksek Mahkeme tarafından hayata geçirilen uygulama, 3 Haziran 2025’te alınan Genel Kurul kararıyla kabul edilen düzenleme kapsamında bugün yürürlüğe girdi. Yeni sistem, bireysel başvuruların daha hızlı ve etkin şekilde değerlendirilmesini hedefliyor.

Mahkeme açıklamasında; mevcut başvuru yöntemlerinin geçerliliğini koruduğu, doğrudan müracaat, mahkemeler, ceza infaz kurumları ya da yurt dışı temsilcilikleri aracılığıyla işlemlerin sürdürülebileceği hatırlatıldı. Ancak düzenleme ile avukatlara elektronik başvuru kolaylığı tanındı.

Bireysel başvurunun 13. yılı dolayısıyla düzenlenen sempozyumda konuşan AYM Başkanı Kadir Özkaya, uygulamanın önemine dikkat çekti. Özkaya, 1 Ekim itibarıyla UYAP Avukat Portalı üzerinden elektronik başvuruların yapılabilmesinin mümkün hale geldiğini belirterek, bunun erişim imkanlarını genişleteceğini ifade etti. Yeni sistemin, başvuru süreçlerini daha şeffaf, hızlı ve çağın teknolojik imkanlarıyla uyumlu hale getireceğini vurguladı.

