Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Yüzyılın Konut Projesi” Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edileceğini açıkladı.
Özge Tekeli
51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde hayata geçirilecek “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konutun inşa edileceğini duyurdu. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülecek.

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal konutların şehit yakınları, gaziler, emekliler, gençler ve en az üç çocuğu olan aileler için özel kontenjanlara sahip olacağını belirtti.

Erdoğan, “81 ilimizde sosyal konut inşası için düğmeye basıyoruz. Projemiz, vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracak ve uygun maliyetli seçenekler sunacak.” ifadelerini kullandı.

Projede, İstanbul’da ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasına geçilecek. Erdoğan, kiralık konutlarla dar gelirli ailelerin rahatlatılacağını ve vatandaşların uygun koşullarla konut sahibi olmasının sağlanacağını aktardı. Sosyal konutların tanıtım detayları, önümüzdeki günlerde yapılacak programda açıklanacak.

TOKİ, bugüne kadar Türkiye genelinde 1 milyon 740 bin sosyal konut inşa etti. Daha önce 50 bin, 100 bin ve 250 bin sosyal konut projeleri yürütüldü. Hâlihazırda 280 bin sosyal konutun inşası sürüyor. Yeni projeyle birlikte Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut seferberliği başlatılmış olacak.

