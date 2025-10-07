Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 240 sözleşmeli daimi personel alımı gerçekleştirecek. Farklı branşlarda yapılacak alımların, genç iş gücünün istihdamına katkı sağlamasını amaçlıyor.

Başvurular 7–17 Ekim tarihleri arasında Kariyer Kapısı platformu üzerinden kabul edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre alımlar merkez teşkilatına 143, taşra teşkilatlarına ise 97 kişilik kadro ile yapılacak.

Personel dağılımı şu şekilde:

33 mühendis

53 büro personeli

67 destek personeli

46 koruma ve güvenlik görevlisi

7 orman muhafaza memuru

13 tekniker

6 veteriner hekim

4 şehir plancısı

3 mimar

2 biyolog

5 avukat

1 arkeolog

Başvuruda bulunacak adayların, belirtilen tarihler arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerekli adımları tamamlaması gerekiyor.