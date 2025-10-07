Salı, Ekim 7, 2025

Son Dakika

Citi, 175 Bin Çalışanına Yapay Zeka Eğitimi Zorunlu Kıldı 13 dakika ago
Kış Lastiği Süresi Uzadı: 2025’te Uygulama Ne Zaman Başlayacak? 39 dakika ago
Altın Fiyatları Kendi Rekorunu Kırmaya Devam Ediyor: 7 Ekim Güncel Altın Fiyatları 1 saat ago
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı 1 saat ago
İmamoğlu’ndan Üniversitelilere 20 Bin TL Destek Müjdesi 2 saat ago
Fenerbahçe’de Tedesco’nun Geleceği Milli Ara Öncesi Netleşecek 3 saat ago
CHP’nin İstanbul Mitingi Tarihi ve Yeri Belli Oldu 3 saat ago
YKS Ek Tercih Sonuçları ve Kayıt Takvimi Açıklandı mı? 19 saat ago
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Polislerin Çalışma Koşulları Önceliğimiz 19 saat ago
Altın Fiyatları Rekor Kırıyor: İslam Memiş’ten Manipülasyon Uyarısı 19 saat ago

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere 240 personel alımı için başvuruları 7–17 Ekim tarihlerinde kabul edecek.
Özge Tekeli
1 saat önce
0 0
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 240 Personel Alımı İçin Başvurular Başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ülke genelindeki merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 240 sözleşmeli daimi personel alımı gerçekleştirecek. Farklı branşlarda yapılacak alımların, genç iş gücünün istihdamına katkı sağlamasını amaçlıyor.

Başvurular 7–17 Ekim tarihleri arasında Kariyer Kapısı platformu üzerinden kabul edilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre alımlar merkez teşkilatına 143, taşra teşkilatlarına ise 97 kişilik kadro ile yapılacak.

Personel dağılımı şu şekilde:

33 mühendis
53 büro personeli
67 destek personeli
46 koruma ve güvenlik görevlisi
7 orman muhafaza memuru
13 tekniker
6 veteriner hekim
4 şehir plancısı
3 mimar
2 biyolog
5 avukat
1 arkeolog

Başvuruda bulunacak adayların, belirtilen tarihler arasında Kariyer Kapısı üzerinden gerekli adımları tamamlaması gerekiyor.

Benzer Haberler

© 2025 HaberX
© 2025 HaberX