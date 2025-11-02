Pazar, Kasım 2, 2025

Ekim ayı doğum yardımı ödemeleri, 558 binden fazla annenin hesabına toplam 5,86 milyar lira olarak yatırıldı.
Özge Tekeli
6 saat önce
Ekim Ayı Doğum Yardımı Ödemeleri Annelerin Hesaplarına Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayı doğum yardımı ödemelerinin annelerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, bugüne kadar toplam 558 bin 360 annenin hesabına 5,86 milyar liralık ödeme yapıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu çerçevede 1 Ocak 2025’ten itibaren doğan çocuklar için ödenecek destekleri şöyle açıkladı: İlk çocuk için tek seferlik 5 bin lira, ikinci çocuk için aylık 1.500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira.

Doğum yardımlarına başvurular e-Devlet platformu ve ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması üzerinden yapılabiliyor. Başvurusu onaylanan aileler, ödemelerin hesabına yatırıldığı bilgisini söz konusu mobil uygulama üzerinden takip edebiliyor.

Ödemeler Halkbank aracılığıyla gerçekleştiriliyor ve çocuklar 5 yaşına gelene kadar kesintisiz olarak devam ediyor. Bakanlık, aileleri desteklemeye yönelik çalışmalarına sürdürülebilir mekanizmalarla devam edeceğini belirtti.

© 2025 HaberX
