Emniyet Teşkilatı Promosyon Ödemesi Tutarı Belli Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2025-2028 dönemini kapsayan banka promosyon ihalesi sonuçlandı; Türkiye İş Bankası ile yapılan anlaşma kapsamında emniyet personeline kişi başına 100 bin TL ödeme yapılacak.
Emniyet Teşkilatı Promosyon Ödemesi Tutarı Belli Oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), personelin maaş ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesinin sonuçlandığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 2025-2028 yıllarını kapsayan yeni dönemde, Türkiye İş Bankası A.Ş. ile kişi başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapılması konusunda anlaşmaya varıldı.

EGM tarafından yapılan bilgilendirmede, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen ihale kapsamında en yüksek teklifleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş. (88.500 TL) sunmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın talimatıyla iki bankadan da tekliflerini güncellemeleri istendi. Bu süreçte VakıfBank mevcut teklifini korurken, İş Bankası teklifini 100.000 TL’ye yükseltti.

İhale Komisyonu’nun yaptığı nihai değerlendirme sonucunda, en yüksek teklifi veren Türkiye İş Bankası A.Ş. ile anlaşma sağlandı. Böylece Emniyet Teşkilatı personeline üç yıllık dönem için kişi başına 100 bin TL promosyon ödemesi yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü, ihale sürecine katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ederek, anlaşmanın teşkilat mensuplarına hayırlı olmasını diledi.

