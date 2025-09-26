Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği Başvuruları Başladı

Cuma, Eylül 26, 2025

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdamını desteklemek için 462 projeye 280 milyon TL hibe sağlandığını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü bireylerin iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yeni hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. Bakan Işıkhan, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada girişimcilik, mesleki eğitim, rehabilitasyon ve uyum projeleri için destek sağlanacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, 2025/2 sayılı Komisyon Toplantısı’nda yaklaşık 700 başvuru arasından seçilen 462 projeye toplam 280 milyon lira kaynak ayrıldığını aktardı. Ayrıca serebral palsi, otizm, down sendromu ve diğer zihinsel engelleri bulunan bireylerin istihdamına yönelik 8 projeye de 15 milyon liralık özel bir bütçe tahsis edildi.

Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği için son başvuru tarihi 24 Ekim 2025 olarak açıklandı. Program, kendi işini kurmak veya mesleki eğitim yoluyla iş hayatına atılmak isteyen bireyler için önemli bir fırsat sunuyor.

